Finská premiérka kvůli videu z večírku podstoupila test na drogy

V té době byla odpovědná za plnění vládních úkolů, a její kritici proto podle webu Politico vyjádřili obavy, že účast na večírku mohla ohrozit její schopnost plnit své povinnosti a činit důležitá rozhodnutí, a to navíc v době, kdy Evropu znepokojuje válka na Ukrajině.

Dnes Marinová řekla, že by plnit oficiální povinnosti oné sobotní noci zvládla a že by večírek opustila, kdyby byla povolána do práce. „Kdyby nastala krizová situace, dověděla bych se o tom před půlnocí v sobotu večer,“ řekla dnes Marinová novinářům.