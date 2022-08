Britské splašky vadí až ve Francii

Francie si při řešení záležitostí týkajících se Velké Británie ucpávala nos už mnohokrát, možná ještě nikdy to ale neplatilo tak doslovně jako teď, uvádí zprávu o francouzské stížnosti na britské splašky server Politico.

Na vypouštění splašků do vod Lamanšského průlivu i Severního moře Londýnem upozornili Evropskou komisi francouzští europoslanci ze strany prezidenta Emmanuela Macrona. Splašky podle nich mohou v krátkodobém horizontu poškodit biodiverzitu v moři, rybolov, chov škeblí i vodu na koupání.

Kvůli vypouštění splašků do řek a moře bylo v létě v Anglii a Walesu uzavřeno téměř 50 pláží. Splašky letos ve velkém tekly do přírody místo do čističky kvůli silným dešťům a povaze britského kanalizačního systému.