Francouzská Ústavní rada zamítla návrh na referendum o důchodech

Macron se vzepřel silnému odporu veřejnosti a týdnům někdy i násilných protestů proti svému plánu zvýšit věk odchodu do důchodu o dva roky na 64 let a protlačil legislativu parlamentem bez závěrečného hlasování. Minulý měsíc ji podepsal.

Od té doby se jeho popularita propadá. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že naprostá většina Francouzů pozdější odchod do důchodu odmítá. To je koneckonců vidět i v ulicích.

Pokud by byl návrh uznán za ústavně proveditelný, měli by jeho předkladatelé devět měsíců na to, aby shromáždili podpisy alespoň 10 % registrovaných voličů, tj. přibližně 4,8 milionu lidí, a mohli jej postoupit. To by pravděpodobně znovu povzbudilo členy opozice a protestující, ačkoli by návrh stále potřeboval dalších šest měsíců na případné přezkoumání parlamentem.