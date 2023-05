Globální oteplování brzy překročí obávanou hranici, varují vědci

Podle Světové meteorologické organizace (WMO) je stále pravděpodobnější, že v některém z příštích pěti let bude překonána tato klíčová hranice. A to i přesto, že světové státy před lety deklarovaly vůli držet globální průměrnou teplotu pod dotyčnou úrovní.

Ačkoliv by k překročení hranice mělo dojít pouze dočasně, vědci varují před výrazným urychlením dopadů lidské činnosti na globální klimatický systém a mluví o vstupu do „neprobádané oblasti“, píše deník The Guardian.