Glosa: Soudy někdy nerozhodují, jak očekáváme. A to je dobře

Takové hodnocení by ale bylo hodně krátkozraké. V demokracii se musíme smířit s tím, že nezávislé soudy rozhodnou někdy jinak, než bychom si přáli.

Je pravda, že právní terminologie zná pojmy „předvídatelnost práva“ nebo „předvídatelnost soudního rozhodování“. Jak ve svých nálezech připomíná Ústavní soud, patří k základním principům soudního rozhodování v demokratickém právním státě. Jde nicméně o to, aby různé soudy přistupovaly k posuzované záležitosti podle stejných měřítek a nejednaly z čisté libovůle.

Nebo jiný příklad z posledních let – série verdiktů Nejvyššího správního soudu, které doslova drtily protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví v době šíření infekce covid-19. Také zde byly výtky jasné a věcné – ministerstvo dostatečně nepodložilo, proč mají platit zrovna taková omezení.

Takovou nepředvídatelnost ale stojí za to snášet. V autoritativním režimu s podrobenou justicí, jako je třeba ten ruský, se dají rozsudky předvídat jistě snáz. Člověk se však musí smířit s mnoha dalšími „specifiky“, které život v takovém systému obnáší. Třeba, že skončí na mnoho let za mřížemi jenom za to, že si dovolil režim otevřeně kritizovat.