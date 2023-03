Jen rodinná vazba nestačí, sankce uvalené na matku šéfa Vagnerovců neplatí

Posiluje díky tomu mocensky; podle některých zdrojů začal ruské vládnoucí elitě přerůstat přes hlavu. A dokonce by mohl mít ambice nahradit Putina v prezidentské funkci. „V blízké budoucnosti může Prigožin vyzvat prezidenta a Putin už svému bývalému kuchaři možná nebude moci oponovat,“ napsal list The New York Times.