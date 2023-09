Herec Masterson půjde na třicet let do vězení. Znásilnil dvě ženy

Soudkyně losangeleského vrchního soudu vydala ve čtvrtek verdikt nad hvězdou amerického seriálu Zlatá sedmdesátá Dannym Mastersonem, píše Los Angeles Times . Ten se měl dopustit dvojnásobného znásilnění, za což herec dostal 30 let až doživotní vězení. Obvinění z třetího případu znásilnění porota herce zprostila.

Soudkyně Charlaine F. Olmedová vynesla rozsudek nad 47letým Mastersonem poté, co si vyslechla výpovědi žen a prosby o spravedlnost od obhájců. Ty herec sledoval bez viditelné reakce. Ještě před soudem se vzdal práva na vypovídání a s kamennou tváří seděl na lavičce obžalovaných stejně jako řada jeho rodinných příslušníků v sále. Jeho manželka, herečka Bijou Phillipsová, se ale před slyšením rozplakala.

Druhá žena narážela právě i na hercovu bezvýraznou tvář a uvedla, že „neprojevil ani špetku lítosti nad bolestí, kterou způsobil“. Soudkyně během líčení řekla, že si myslí, že Masterson „patří za mříže kvůli bezpečnosti všech dalších žen, s nimiž přišel do styku. Je mi to moc líto a jsem tak rozrušená. Škoda, že jsem ho nenahlásila na policii dříve.“

Obě ženy uvedly, že Masterson jim měl dát něco do pití, po čemž pak omdlely nebo ztratily vědomí, než je znásilnil, informuje list the Guardian .

K útokům došlo v Mastersonově domě v Hollywoodu mezi lety 2001 až 2003. Tehdy byl ještě na vrcholu slávy, kterou mu přinesl sitcom Zlatá sedmdesátá. Naposledy se objevil v komedii The Ranch z produkce Netflixu z roku 2016. I z té byl ale nakonec vyškrtnut, když v březnu 2017 vyšlo najevo, že ho vyšetřuje losangeleská policie kvůli znásilnění.

Soudkyně herce odsoudila poté, co zamítla návrh obhajoby na nový proces. Obhajoba žádala, aby tresty za obě odsouzení byly vyměřeny současně, a požadovala trest 15 let až doživotí. Obžaloba požadovala plný trest 30 let odnětí svobody, na který měl Masterson nárok.