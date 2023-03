Hledání „zlatého“ vodíku: Stačí ještě jeden objev a změní se svět

V roce 1987 se poblíž vesnice Bourakébougou v Mali stala zvláštní věc – ze 108 metrů hlubokého vrtu studny začal místo vody proudit neznámý plyn. Když se do díry podíval dělník, co zrovna kouřil cigaretu, plyn explodoval a popálil ho. Ve dne modrý a v noci žlutý oheň z díry tryskal dalších několik týdnů, než se ho dělníkům podařilo uhasit a vrt utěsnit. Lidé z vesnice se od té doby místu raději vyhýbali, protože věřili, že je prokleté. To trvalo až do roku 2007, kdy se o tom doslechl malijský podnikatel Aliou Diallo. Koupil práva na průzkum oblasti a rozhodl se z „prokletého místa udělat požehnané“.