Cesta k levným rajčatům? Místo uhlí vodík, obří pěstitel investuje stamiliony

Už i zákazníci v Česku si uvědomují, že vytápění a svícení ve sklenících se zeleninou v zimě hodně leze do peněženky. Řada pěstitelů tak v minulých měsících omezila provoz nebo si dala do jara prázdniny.

„Větší problém byl s elektřinou. Nejen my, ale naprostá většina pěstitelů vypnula drahá pěstební světla a měla výpadek od prosince do února. Teď už sbíráme první rajčata,“ říká jednatel Farmy Bezdínek v Dolní Lutyni.

Tato výhoda ale relativně brzy skončí. Osud uhelných elektráren je zpečetěný a do roku 2035 se podle vládní strategie uzavřou. Společnost už má řešení, jak dál udržet konkurenční výhodu. Chce investovat do technologie spalování vodíku.

„Mohlo by nám to do budoucna umožnit na této na lokalitě získat zásadní konkurenční výhodu do budoucích let,“ říká ředitel farmy Lukáš Rázl a dodává: „Spalování vodíku je jako jednorožec, o technologii se všude hovoří, ale málokdo ji viděl. Byli bychom rádi, aby se nám v horizontu 2 až 2,5 let podařilo vybudovat energetické centrum založené na vodíku.“