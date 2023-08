Italská policie dopadla vlivného mafiána. Díky fotce z oslav fotbalové Neapole

Inkriminující fotografie totiž vznikla v letošním květnu - poté, co Neapol získala první titul italského mistra po 33 letech. Na fotografii , která se po internetu šíří, je La Porta vidět na balkoně, jak mává šálou s modrobílými barvami Neapole. Na fotografii má přitom čepici s kšiltem a do obličeje mu příliš vidět není. I tak ale úřady určily, že fotografie pochází z řeckého ostrova Korfu.

Na útěku byl La Porta přes 11 let. Policie ho zadržela na řeckém ostrově Korfu a nyní je ve vězení, kde čeká na vydání do Itálie. Pokud bude do Itálie skutečně vydán, má si odpykat trest odnětí svobody v délce 14 let a čtyř měsíců.