Italské podniky se zlobí. Nejhorší krizi století nemá kdo řešit

Itálie si po volbách, které se konají tento měsíc, nemůže dovolit týdny politické nečinnosti. Nebývale vysoké ceny energií již teď nutí stále více podniků omezovat výrobu. Alespoň to tvrdí řada podnikatelů, kteří kritizují parlamentní politiky za to, že premiéra Maria Draghiho sesadili uprostřed nebývalé energetické krize, která postihuje celou Evropu.

„Než se ministři nové vlády zorientují, budou Vánoce, ale my čelíme problémům, které je třeba řešit v řádu dnů, ne týdnů. Riskujeme, že budeme vyrábět něco, co za půl roku nebudeme moci prodat, protože nemůžeme navýšení nákladů promítnout do cen,“ uvedl pro agenturu Reuters Armando De Nigris, šéf stejnojmenné společnosti vyrábějící balzamikový ocet.