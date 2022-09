Zprávy z bojiště: Detailní rozbor, proč je ukrajinská ofenziva tak úspěšná

Během 11. září se ukrajinské jednotky zřejmě zaměřovaly na zajištění obsazeného území. To bude větší, než se původně odhadovalo. Zároveň se ovšem zdá, že velká část ruských jednotek, kterým hrozilo v důsledku ofenzívy obklíčení, se dokázala stáhnout – ovšem poté, co za sebou zřejmě zanechala nezanedbatelnou část své těžké techniky.

Směrem na východ se ukrajinské jednotky zastavily v Kupjansku na řece Oskil. To je naprosto klíčová železniční a silniční křižovatka. Ruské jednotky před postupujícími Ukrajinci vyhodily do vzduchu most přes Oskil a stáhly se na východní (tedy levý) břeh. Není jasné, jaká je situace v tuto chvíli, zatím nemáme potvrzené informace o tom, že by se ukrajinské síly pokusily řeku překročit ve větším množství, a zatím tuto hranice tedy považujeme za „frontovou linii“. I přes to, že ruské síly v oblasti patrně nejsou příliš silné a není jasné, zda ji udrží.