Finsko bude brzy soběstačné ve výrobě elektřiny, říká ministr

V rozhovoru pro sobotní pořad Yle Lintilä uvedl, že je to primárně díky investicím do domácí výroby elektřiny. Finsko podle něj plánovitě diverzifikovalo svou energetickou paletu.

Podle něj jsou jisté dvě věci. „Není návratu ke staré situaci. Víme, že Finsko bude do dvou let soběstačné. Za to můžeme poděkovat investicím do domácí výroby elektřiny,“ řekl.