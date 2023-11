Izrael ohlásil nálet na Gazu zubaři, ten zachránil lidi v celém bloku

Byl čtvrtek 19. října a Izrael bombardoval Gazu už 12 dní v kuse. Telefonát, který navždy změnil Mahmúdův život, přišel ráno kolem půl sedmé, když se Mahmúd nacházel ve svém bytě ve třetím patře v al-Zahře, čtvrti střední třídy na severu Pásma Gazy. Do té doby byla jeho oblast leteckými údery téměř nedotčena. Sílící hluk a křik lidí venku však naznačoval, že se blíží nebezpečí.

Když se Mahmúd vydal hledat bezpečné místo, zazvonil mu telefon. Byl to hovor ze soukromého čísla a hlas na druhém konci bezchybnou arabštinou tvrdil, že je z izraelské rozvědky.

Teď, když Mahmúd věděl, že je to skutečné, snažil se zdržovat a požádal muže o trpělivost. Dle svých vlastních slov mu tehdy říkal: „Nezrazuj nás a nebombarduj, dokud se lidé ještě evakuují.“

Následoval pozoruhodný rozhovor, který trval více než hodinu. Muž v telefonu řekl, že dá Mahmúdovi čas - prý nechtěl, aby někdo zemřel. Mahmúd, zmatený a znepokojený, dělal, co mohl, aby zajistil bezpečnost své komunity. Muži, který se představil jako Abu Khaled, neustále opakoval, aby nezavěšoval.

Po celou dobu hovoru Mahmúd podle BBC prosil, aby bombardování přestalo, a křičel, aby lidé utíkali do bezpečí. „Nechtěl jsem se dozvědět, že existuje někdo, koho jsem mohl zachránit, a já to neudělal,“ řekl pro BBC Mahmúd.

Veden hlasy cizích lidí, kteří věděli, jak se mu znovu dovolat i poté, co se mu vybila baterie v telefonu, hromadnou evakuaci sousedství nakonec zařídit dokázal. Když byl prostor kolem zacílených budov vyklizen, hlas v telefonu Mahmúdovi oznámil, že bombardování začne. Mahmúd jen zíral, jak bomby dopadly na jeden ze tří věžových domů, který sousedil s jeho bytovým domem. O malou chvíli později byly se zemí srovnány i zbylé dva.

Později toho dne Mahmúd ve svém bytě uviděl zmeškaný hovor ze soukromého čísla. Srdce se mu sevřelo. „Okamžitě jsem pochopil, že dojde k evakuaci a bombardování, ale nevěděl jsem, co bude cílem. Myslel jsem si, že to může být můj dům, že to může být dům vedle mě,“ prohlásil pro BBC.