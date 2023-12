Izrael plánuje poválečnou správu Gazy, mohlo by na ní dohlížet několik zemí

Izraelské bezpečnostní složky vypracovaly návrhy na poválečnou správu Pásma Gazy, uvedla dnes izraelská televize Channel 12. Vyslovily se pro vytvoření koalice složené z mnohonárodních sil, včetně Spojených států, Francie či Německa, která by převzala celkovou kontrolu na oblastí, jakmile skončí válka, kterou tam proti teroristickému hnutí Hamás vede Izrael. Názor izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na tyto plány není znám, podotkl list The Times of Israel (Tol).