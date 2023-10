Izraelská jednotka složená z žen při útoku zlikvidovala 100 členů Hamásu

Pod vedením podplukovnice Or Ben-Jehudové, která neuvěřitelný příběh pro Jerusalem Post popsala, tyto statečné vojákyně zlikvidovaly přibližně 100 teroristů a dle slov Ben-Jehudové tak rozptýlily veškeré pochybnosti o schopnostech bojovnic v IDF.

Když 7. října začal útok Hamásu na pohraniční oblast Izraele, podplukovnice Ben-Jehudová se i se svou jednotkou rychle přesunula z velitelství v Nahal Raviv na stanoviště. Padaly rakety a objevila se varování před možnou infiltrací teroristů do okolních měst.

Uprostřed chaosu a nebezpečí jednotka obdržela zásadní informace o tom, že se členové Hamásu dostali do měst Sufa a Nirim. Oddíl složený z vojákyň praporu Caracal se okamžitě vrhl do akce. Jejich úkol byl jasný: zlikvidovat teroristy a zabránit dalšímu pronikání do Izraele.