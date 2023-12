Jak děsivé může být objednat si jídlo v restauraci? Pro generaci Z velmi

„Na stále se prodlužující soupisku věcí, které generace Z zkrátka nedokáže, nebo nechce dělat jako my dříve narození, přidejte návštěvu restaurace.“

V tomto duchu začíná článek, který publikoval list The New York Post (NYP) a který informuje o čerstvě zveřejněné studii provedené pro italský řetězec restaurací Prezzo (nabízí italské jídlo převážně ve Velké Británii a Irsku). Výzkumníci se ptali více než dvou tisíc osob, jak se vlastně cítí, když jedí mimo domov. A zjistili, že mladou generaci významně stresuje nutnost vybrat si jídlo z menu a mluvit s číšníkem.

V rámci studie se 86 procent oslovených osob ve věku mezi 18 a 24 lety přiznalo, že trpí čímsi jako „úzkostí z menu“.

„(Zatímco) většina lidí se těší na to, že si zajde na večeři, náš výzkum ukazuje, že pro některé lidi to může být stresující,“ komentoval zjištění pro NYP Dean Challenger, generální ředitel společnosti Prezzo. Lidé mají strach z toho, že jídlo bude příliš drahé, že nenajdou nic, co by se jim v menu líbilo, nebo že budou nakonec litovat svého výběru.

„Někteří to dotáhli do extrému: téměř 40 % respondentů z generace Z řeklo, že by jednoduše nešli na večeři ven, pokud by si nemohli předem zkontrolovat, co je na menu,“ píše NYP.

Shromážděná data též ukázala, že si třetina lidí ve věku 25 až 34 let vybírá, co bude jíst, podle toho, jak dobře to pak bude působit na sociálních médiích.

A dále: „Třetina mladých lidí se bojí objednat si v restauraci jídlo sama a musí požádat někoho jiného, ​​aby to za ně udělal,“ cituje ze studie britský The Telegraph. Řečí čísel – 34 procent dotázaných ve věku mezi 18 a 24 lety přiznává, že raději řeknou spolustrávníkovi, aby jejich objednávku s číšníkem vybavil, než by s ním mluvili sami.

Americký list pak připomíná, že závěry studie pro Prezzo korespondují se studií provedenou na jaře v USA. Prováděla ji společnost OnePoll rovněž na vzorku dvou tisíc dospělých. A závěry zněly: tři z 10 Američanů mají „úzkost z menu“, přičemž generace Z je nervóznější než starší generace. Tíseň cítí 41 % generace Z a mileniálů (ve věku 18–40 let) ve srovnání s pouhými 15 % generace X (40-60 let) a boomery (ve věku zhruba 60–80 let).

Tomu, jak úzkostná je generace Z, se pak ve vlastní studii věnoval Gabriel Rubin, profesor z Montclair State University. Analyzoval, proč se mladá generace stresuje i při (obvykle) běžných a příjemných aktivitách, jakou jsou dovolené a veřejné stravování.