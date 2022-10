Jaká bude zima? Podle evropského modelu přijde Putin o zásadní zbraň

Podle klimatického modelu Kopernikus se Evropa pravděpodobně vyhne neobvykle chladné zimě. V Evropě a na východním pobřeží USA je letos pravděpodobnější mírnější průběh zimy než hluboké mrazy. To by mohlo v době, kdy náklady na energii prudce rostou, zmírnit případná omezení v souvislosti se spotřebou. Uvedla to agentura Bloomberg.