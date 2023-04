Jednou můžou zmizet. Těžký život na ostrově, kam tvrdě dopadá změna klimatu

„Před dvaceti lety bylo moře daleko a my byli v bezpečí, a to i když přišel velký příliv. Měli jsme tu hodně stromů a naše země byla zelenější. Neměli jsme ani tušení, že jednou budeme žít takhle,“ vyprávěla před pěti lety v reportáži německé Deutsche Welle obyvatelka pacifického souostroví Kiribati.

„Nejvyšší místo, kde můžete na Kiribati bydlet nad úrovní moře, jsou tři metry. Většina populace ale žije spíše do jednoho metru nad mořem. Průměr, jakým se mořská hladina zvedá, je sice relativně pomalý (milimetry ročně), ale jde o milimetry za desítky let. Pokud tedy většina populace žije do jednoho metru nad mořem, tak je to velmi vážné,“ popisuje situaci Kiribaťanů v rozhovoru pro Seznam Zprávy Lachlan McIver z organizace Lékaři bez hranic (MSF), poradce pro tropické nemoci a planetární zdraví.