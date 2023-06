Když chcete pomoct s Ruskem, buďte s námi proti Číně, říká kongresman

Střet mezi republikány a demokraty se odehrává i o zahraniční politiku. Co Česko velmi zajímá, jsou zejména republikánské hlasy, že by se mohla osekat pomoc Ukrajině.

Republikánský kongresman Mario Diaz-Balart, který je předsedou podvýboru pro zahraniční operace v rámci Rozpočtového výboru Sněmovny reprezentantů, v rozhovoru pro Seznam Zprávy chválí Česko, jak se bez váhání zapojilo do pomoci Ukrajině – dodávkami zbraní i humanitárně.

„Považuji za velmi důležité, aby byl Putin poražený, pro republikány je ale zásadní i přísná kontrola zasílaných prostředků i zbraní a budeme silně dbát na to, aby Evropa odvedla svou část práce. Pomoc Ameriky nesmí být brána jako samozřejmost,“ říká ohledně republikánského přístupu k zahraniční politice v rozbouřeném světě. USA podle něj očekávají od evropských spojenců také konfrontaci Číny.

Diaz-Balart má jedinečný životní příběh, je z rodiny s kubánskými kořeny, která je spřízněná s komunistickým vůdcem Fidelem Castrem – jeho teta byla první manželkou Castra. Sám už se narodil v USA, na Capitol Hillu zastupuje Floridu.

Patříte do skupiny kongresmanů, kteří udržují vztahy s Českem. Jaké jsou? Je tu nějaký restart s politickou změnou v Česku a třeba s podpisem dohody o obranné spolupráci?

Rozhodně. Česká republika a Spojené státy ale mají velmi silný vztah dlouhodobě.

Proč se v nich angažujete vy osobně? Kvůli svému kubánskému původu a dlouhodobé české podpoře kubánské demokratické opozice?

Protože Češi jednoznačně rozumí tomu, jaké zlo představuje komunismus, a mají jednoznačný postoj k boji za svobodu, nejen v Evropě a ve vztahu k Rusku a Bělorusku, ale třeba i na Kubě, ve Venezuele. A patří sem i Tchaj-wan.

Chceme činy, ne slova

Jak se vyvíjí postoj republikánů k podpoře Ukrajiny? Zprava slyšíme názory, že se mají dodávky zbraní krátit…

V prvé řadě bych chtěl říct, že Česká republika v pomoci Ukrajině sehrála vůdčí roli, ať už ve vojenských dodávkách či pomoci uprchlíkům. Jsem o tom detailně informovaný. A nepřekvapuje mě to. Je klíčové, že Česko ukazuje cestu svými činy, nejen slovy. To vždy zdůrazňuji evropským spojencům, ať už k nim mluvím veřejně, nebo soukromě. Pokud máme pomáhat Evropě se bránit hrozbě z Ruska, musí být v čele tohoto úsilí evropské země.

Jak se toto téma promítne do blížící se kampaň před prezidentskými volbami v USA?

Tato krize se odehrává v Evropě, nikoli v USA. Logika je neúprosná, nemůžeme chtít po amerických občanech, aby posílali peníze a zbraně až do Evropy, pokud si Evropa neodpracuje svou část.

Obranná smlouva jako vzkaz Kremlu Obranná smlouva, kterou Praha s Washingtonem ladily rok, upravuje právní rámec pro pobyt amerických vojáků v Česku. Konkrétní projekt pro umístění americké základny na české území ale podle české vlády není na stole. „Je to vzkaz Putinovi.“ Česko dnes podepíše klíčovou smlouvu s USA

Mluvíte o Rusku hlavně jako o hrozbě pro Evropu, tady v USA je znát, že za hlavního soupeře je tu považována Čína. Když jde například o výdaje na obranu a dodávky zbraní, tyto hrozby si konkurují, nebo spolu souvisí?

Souvisí spolu. Tady bych připomněl vyjádření francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, že napětí mezi Tchaj-wanem a Čínou je problémem Ameriky a Evropa by se v tom neměla angažovat. To tu vzbudilo velmi negativní ohlas. Tím vyvstává otázka, proč bychom se měli my angažovat v Evropě.

Když to shrnu, je naprosto zásadní, aby Evropa si odpracovala své a razantně ve věci Ukrajiny a NATO. Zároveň by měla stát po boku USA při konfrontaci výzvy, kterou představuje čínská komunistická strana.

Když to řeknu velmi zjednodušeně: Očekáváte od Evropy, aby stála po boku USA tváří v tvář hrozbě z Číny, pokud Evropa chce pomoct s Ruskem?

Ano. Protože konkrétně otázka Tchaj-wanu není záležitost mezi USA a Čínou, ale je to otázka zachování demokracie. Je tu demokratický národ, který čelí diktatuře. Stejně jako na Ukrajině.

Castro? Jsem bez pocitu

Je v USA vnímaná česká podpora Tchaj-wanu? Například cesta šéfů obou komor českého parlamentu na Tchaj-wan?

Absolutně. Odráží to hluboké chápání Česka, co znamená útlak a tyranský režim. Je to téma, které je mi velmi blízké a je zásadní pro bezpečnost jak USA, tak i Česka.

Jak by se mohla změnit zahraniční politika, pokud by v příštím roce vyhrál prezidentské volby republikánský kandidát?

Na prvním místě by bylo politické a finanční skládání účtů. Koncept utrácení peněz, jakoby nebyly žádné limity, navíc z části vypůjčené v Číně, to je hrozba pro americkou národní bezpečnost. Stejně tak by byla prioritou zodpovědnost při posílání peněz na Ukrajinu. Považuji za velmi důležité, aby byl Putin poražený, republikáni ale zároveň považují za zásadní přísnou kontrolu zasílaných prostředků a vybavení. Budeme silně dbát na to, aby Evropa odvedla svou část. Pomoc Ameriky nesmí být brána jako samozřejmost.

Vy sám jste rodinným poutem spojený s Fidelem Castrem. Jak to vnímáte?

Nemám k tomu vlastně žádný pocit. Je to vazba z minulosti. Moje rodina byla zapojená ve veřejném životě a ve volených funkcích na Kubě před Castrem i po něm. Vždy jsme usilovali o svobodu, to je zásadní faktor mého působení.

Slyšeli jsme ve Washingtonu hodně o Václavu Havlovi i nyní, více než deset let po jeho smrti. On se velmi výrazně angažoval právě i v podpoře kubánské proticastrovské opozice. Je jeho odkaz pořád tak živý v USA a čím to je? My se s ním v Česku možná trochu pereme.