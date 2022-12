„Když měli mobil, směli jsme je zastřelit.“ Ruský dezertér o jednotce z Buči

Bývalý voják Nikita Čibrin působil v ruské vojenské jednotce, která nechvalně proslula pácháním válečných zločinů v Buči nebo Boroďance. Z ruské armády v září zběhl a požádal o azyl v Evropě. Teď promluvil o tom, co na Ukrajině zažil a popsal, jak zabijácké jednotky fungují zevnitř.

„Jsou tam maniaci, kteří se vyžívají v zabíjení lidí. Takoví maniaci se tam objevili,“ líčí Čibrin, kterého prý do války zatáhli proti vlastní vůli, pro server CNN .

Podle bývalého vojáka se jeho ruští spolubojovníci nezdráhali na Ukrajině páchat všemožná zvěrstva. „Viděl jsem je utíkat, pak jsem se dozvěděl, že to byli násilníci. Znásilnili matku a dceru,“ popisuje Čibrin scénu, ke které mělo dojít v březnu, když s jednotkou sloužil severozápadně od Kyjeva.

Velitelé podle něj k případům znásilnění přistupovali velmi vlažně. Násilníky zbili a propustili, za jejich činy je nikdy plně nepotrestali. „Nikdy nebyli uvězněni. Jen propuštěni. Jen tak: Jděte! Prostě byli propuštěni z války. To je vše,“ vysvětluje Čibrin, který tvrdí, že on sám se žádných zločinů na Ukrajině nedopustil.

Vojáci z Čibrinovy jednotky si vysloužili nálepku válečných zločinců poté, co ukrajinské síly po stažení ruské armády v Kyjevské oblasti na ulicích našly těla mrtvých civilistů a objevily masové hroby.

Čibrin tvrdí, že uvnitř své jednotky neviděl ani náznaky hrdinství, byl pouze svědkem mnoha zločinů. Řekl, že v budoucnu by rád proti svým spolubojovníkům svědčil u Mezinárodního soudního dvora.

Čibrin také popisuje, že jeho spolubojovníci na Ukrajině ve velkém rabovali. Brali si všechno, co se jim zlíbilo: počítače, šperky a dokonce i auta.

„Vůbec to neskrývali. Lidé z mé jednotky, když jsme koncem března opouštěli Lipovku a Andrijivku, hodně brali auta, vozidla. Brali civilní auta a prodávali je v Bělorusku,“ popisuje. „Mentalita je taková, že když něco ukradneš, jsi dobrý. Když tě nikdo nechytí, tak dobře! Když vidíš něco, co je drahé, a ukradneš to a nechytí tě, jsi dobrý,“ dodal.