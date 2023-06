Kimova říše na prahu nové katastrofy, hlady už umírají celé rodiny

Ji Yeonová dále zmínila, že slyšela o lidech, kteří doma spáchali sebevraždu nebo odešli zemřít do hor.

Podle severokorejského ekonoma Petera Wanda je velmi znepokojivé, že normální lidé ze střední třídy ve svých čtvrtích hladoví. „Zatím nemluvíme o úplném společenském kolapsu a masovém hladovění, ale nevypadá to dobře,“ míní ekonom.

Opevnila hranici ploty a údajně nařídila strážím, aby zastřelily každého, kdo se pokusí hranice překročit. To lidem téměř znemožnilo pašovat potraviny na prodej na černých trzích, kde nakupuje většina Severokorejců.

Na konci 90. let zažila Severní Korea ničivý hladomor, který zabil až tři miliony lidí. Nedávné zvěsti o hladovění, které tyto rozhovory potvrzují, vyvolaly obavy, že by Severní Korea mohla být na pokraji další katastrofy.

Podle čísel zveřejněných jihokorejskou vládou by před pandemií každý rok uprchlo ze země přes řeku Yalu do Číny více než tisíc lidí. Obchodnice na černém trhu Myong Suk řekla, že nyní je nemožné uniknout. „Pokud se teď k řece byť jen přiblížíte, dostanete tvrdý trest, takže skoro nikdo se o to ani nepokouší,“ dodala.