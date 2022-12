Klimatický účet války. Evropa šetří emise „zbytečně“, odhalil černý scénář

Když meloun, tak chersonský. Tvrzení, které by člověk ještě před začátkem ruské invaze slyšel na Ukrajině často. Ruský vojenský vpád ale změnil i tuhle letní jistotu a ani po osvobození části Chersonské oblasti není jisté, že příští rok k melounové sklizni dojde. Otazníky panují kvůli možnému zamoření úrodných černozemí chemikáliemi, těžkými kovy a karcinogeny.

Když Rusové ustupovali z Chersonu, vyhodili do povětří lodě u mol a kotvišť. Do Dněpru kvůli tomu unikly tuny ropných látek, které se nejspíš dostaly až do národního parku Nižnij Dněpr.