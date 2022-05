Komentář: Rusko si dnes připomíná časy, kdy ho svět bral vážně

Příběh by to byl vlastně komický, kdyby neukazoval míru zoufalství, v němž se nynější Rusko nachází. Kreml by se rád viděl jako planetární strážce konzervativních hodnot a respektovaný garant světového řádu. Ve skutečnosti je ale jen zmateným vypravěčem zkreslených příběhů, které se už nikdo za ruskými hranicemi ani nepokouší brát vážně. Putinův Kreml se chová jako věčně přiopilý strýc, který se na rodinných sešlostech domáhá pozornosti, aby opakoval stále tytéž historky z mládí, ovšem překroucené, idealizované, ba vylhané.