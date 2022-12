Lest na přírodu. Z vajec se můžou líhnout jen slepice

Vědci oznámili, že se jim povedlo vymyslet způsob, jak díky genetické modifikaci zamezit líhnutí samců. Vylíhnuté samice přitom podle nich nebudou modifikací nijak dotčené (nebude v nich žádný genetický materiál navíc), což by mohlo znamenat, že s technikou by nemuseli mít problém ani tam, kde tvrdě regulují geneticky modifikované potraviny, jako jsou například právě země EU.

Tým embryologa Juvala Cinnamona zatím zůstal jen u tiskových prohlášení a nepublikoval o své sedmileté práci veřejnou studii. Podle BBC tak vědci učinili proto, aby si chránili licenci pro spin off firmu Huminn. Znamená to ale, že nezávislí vědci nemohou posoudit, na kolik jsou prohlášení izraelského týmu věrohodná.

Zmiňovaná firma Huminn dokonce podle The Times of Israel oznámila, že evropské Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin už technologii studovalo a potvrdilo, že vylíhnuté slepice i jejich vajíčka by se měly dát prodávat na evropském trhu, aniž by došlo k porušení zákonů. Podle Cinnamona má technologii hodnotit už i americký Úřad pro kontrolu potravin (FDA).