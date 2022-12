Kouzlo účinnější protivzdušné obrany. Munice proti Rusům bude pořád dost

Kouzlo je právě ve volbě systému NASAMS, uvedl Visingr. Klíčovou věcí je podle něj to, že systémy NASAMS používají jenom lehce upravené letecké rakety, které například používá i česká armáda a kterých jsou na světě tisíce. V tomto případě podle něj tedy nehrozí, že by Ukrajincům došla munice. „Tyto rakety může Ukrajině dodat spousta zemí a vyrábí se pořád další a další.“

Ukrajina sice doufá, že jí Západ dodá vyspělé systémy západní výroby, včetně raket Patriot, a dokonce i stíhaček, ale stále usiluje o ruské zbraně a munici. Řada blízkovýchodních zemí by sice mohla s takovými žádostmi pomoci, ale z politických důvodů to pravděpodobně neudělá, napsal Forbes.

Visingr by ruskou verzi úplně nevylučoval. „Pokud to ale byla úprava starých sovětských dronů značky Tupolev ze sedmdesátých let, tak to ovšem velmi nelichotivě vypovídá o schopnostech ruské protivzdušné obrany,“ uvedl.