Neobvyklé množství žen, komentuje odborník jedinečnost pohřbu Alžběty II.

Velká Británie se naposledy loučí s královnou Alžbětou II. Je to první státní pohřeb v zemi od roku 1965, kdy země dala poslední sbohem válečnému premiérovi Winstonu Churchillovi. Pohřeb je ale jedinečný i v mnoha dalších ohledech, vysvětluje teolog Pavel Kolář.

Obřad je to tradiční, většinu textů si pravděpodobně vybrala královna z velmi tradiční anglikánské knihy. Na začátku uslyšíme hudební pohřební sentence, dvě čtení, obě z Nového zákona, tím se to částečně liší od pohřbu prince Philipa. Ten kázání neměl vůbec, královna matka měla zase kázání ze Starého i Nového zákona. Také se například budou recitovat modlitby za zdar královské rodiny. Jsou přizváni představitelé všech křesťanských církví, včetně Skotské církve, druhé hned po Anglikánské církvi.

Pokud to srovnáme s pohřbem královnina manžela Philipa, tak se formálně liší. Oba jsou královské, ale princ Philip zvolil vojenský obřad. Královna má státní. Philipovo tělo bylo vezeno na lafetě tažené koňmi, královnino tělo táhli příslušníci námořnictva, což je zvykem už od pohřbu královny Viktorie.

První obřad začal ve Westminster Hall už tím procesím. Pak bude ten druhý průvod, který povede z Westminster Abbey do kaple sv. Jiří ve Windsoru. Pro širokou veřejnost, která nemůže být ve Westminsteru, to bude příležitost, jak projevit zesnulé panovnici úctu.

Pohřeb krále Jiřího VI. byl velmi podobný. To prolínání s vojenskými poctami je podobné. Velmi se ale lišil v tom, kdo byl přítomen. Dnes bude například obřad a modlitbu pronášet biskupka Londýna. Generální tajemnicí Commonwealthu je žena, baronka Patricia Scotlandová, a premiérka Liz Trussová četla první i druhé čtení. To tehdy nebylo možné. Je to až překvapivé, kolik žen se zúčastní.