Odpor vůči britské monarchii je na rekordní úrovni

Zatímco v Británii probíhají rozsáhlé přípravy na korunovaci krále Karla III., podpora tamní monarchie mezi veřejností se propadla na její historické minimum. Vyplývá to z průzkumu britského Národního centra pro sociální výzkum (NatCen), jehož výsledky zveřejnil deník The Guardian.

Jen tři z deseti Britů si podle něj myslí, že je velmi důležité, aby Británie zůstala monarchií. Téměř polovina respondentů (45 %) naopak uvedla, že by měla být zrušena, nebo že význam královské rodiny není příliš vysoký. Průzkum vznikl na základě rozhovorů s 6638 lidmi.

Nynější výsledky odráží dlouhodobý trend poklesu podpory monarchie, přičemž podle nového výzkumu jde o nejnižší zaznamenanou přízeň od roku 1983, kdy centrum začalo tuto otázku zkoumat, napsal The Guardian.

Foto: British Social Attitudes/National Centre for Social Research, Seznam Zprávy

Oba dubnové průzkumy také poukázaly na propastný rozdíl v podpoře, jaké se monarchie těší, mezi mladou a starší generací. Zatímco podle dat od NatCen jen 12 procent lidí ve věku 18 až 34 let považuje monarchii za „velmi důležitou“, u osob starších 55 let je to 42 procent.