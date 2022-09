Krevní test dokáže odhalit rakovinu, aniž by měl pacient jasné příznaky

V rámci studie provedli výzkumníci krevní testy více než 6 600 účastníkům ve věku 50 let a více, které sledovali po dobu jednoho roku. Odhalili desítky nových onemocnění, přičemž mnohé případy byly v raném stádiu a téměř tři čtvrtiny z nich byly formy, které se rutinně nevyšetřují.

Jak píše s odvoláním na vědeckou obec list The Guardian, studie dokládá, že krevní screening má velký potenciál. Modely sestavené lékaři ukazují, že by mohl zabránit přibližně desetině všech úmrtí na rakovinu. Zejména pro to, že odhalí několik typů rakoviny ještě dříve, než se u pacientů objeví jasné příznaky. A je možné brzy nasadit léčbu.