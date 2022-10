Kritika herecké ikony byla úspěšná. Tvůrci seriálu Koruna pozměnili trailer

Ačkoliv tvůrci seriálu opakovaně zdůrazňují, že neusilují o věrné zachycení historických událostí a Koruna je pouze fikční dramatizací života britské královské rodiny, mnozí je kritizují za to, že divákům vštípují „nepřesný a zraňující“ pohled na dějiny.

„Čím více se (totiž) drama přibližuje naší současnosti, tím volněji jsou, zdá se, ochotni stírat hranice mezi historickou přesností a hrubou senzací,“ uvedla oscarová herečka Judi Denchová v dopise adresovaném redakci deníku The Times . Připojila se tak k několika dalším výrazným osobnostem, které vyjádřily znepokojení nad uvedením páté série Koruny.

Filmový štáb Koruny její volání nakonec vyslyšel. Do traileru, který láká na pátou řadu seriálu, doplnil zmínku, která diváky upozorňuje, že se jedná o „fikční dramatizaci“, informoval britský deník The Guardian .

Tvůrci seriálu se dříve k tomuto kroku zdráhali přistoupit. Dlouhodobě sice veřejně prohlašovali, že příběhy nejsou přesným zachycením historických okamžiků, přímo do obsahu seriálu ovšem tuto zmínku nevložili.

„Pátá řada je fiktivní dramatizací, která představuje, co se mohlo odehrát za zavřenými dveřmi během významného desetiletí královské rodiny, které již bylo podrobně prozkoumáno a zdokumentováno novináři, životopisci a historiky,“ bránil se kritice Netflix.

Stanice BBC jako příklad odchýlení seriálu od reality uvádí scénu, která se objeví v páté řadě seriálu. Zachycuje rozhovor princezny Diany s novinářem Martinem Bashirem z roku 1995. „Neodejdu tiše, budu bojovat až do konce,“ říká představitelka Diany ve scéně, která se objevila v traileru. Ve skutečnosti přitom tento výrok nikdy neřekla.

Tuto scénu kritizovala i Denchová, která s králem Charlesem a jeho chotí Camillou udržuje blízké vztahy. Podle herečky je tato pasáž, společně s tou, kde Charles tvrdí, že výchova jeho matky byla natolik nedostatečná, že by si za ni zasloužila jít do vězení, „krutě nespravedlivá vůči jednotlivcům a poškozuje instituci, kterou reprezentují“.

Scény jsou podle Denchové o to problematičtější, když přicházejí tak krátce po tom, co královskou rodinou otřáslo úmrtí královny Alžběty II.

„Nastal čas, aby Netflix přehodnotil své rozhodnutí – kvůli rodině a národu, který nedávno zažil takovou ztrátu, jako projev úcty k panovnici, která 70 let oddaně sloužila svému lidu, a aby si zachoval dobrou pověst v očích svých britských předplatitelů,“ vysvětlovala herečka v dopise, proč by měli tvůrci seriálu do obsahu zakomponovat varování, že jde o fikci.