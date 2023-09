Krize britského zdravotnictví. Každý sedmý Brit čeká na zahájení léčby

Vládní cíle dokonce určují, že by zdravotníci až u 85 procent pacientů nejpozději dva měsíce poté, co jim to doporučí praktický lékař, měli už zahájit léčbu.

Čtyři z deseti pacientů musí na zahájení léčby, jako je chemoterapie nebo případná operace, čekat déle než dva měsíce, jak vyplývá ze statistik zveřejněných deníkem The Times . To značně snižuje jejich šance na přežití. Takových pacientů s rakovinou bylo letos ve Velké Británii téměř 40 000.

Naser Turabi z této britské organizace uvedl , že se kvalita léčby zhoršuje již pět let. „Včasná diagnostika a léčba rakoviny jsou nesmírně důležité a mohou mít velký vliv na úspěšnost léčby. Jsme svědky opravdu znepokojivých zpoždění,“ řekl pro The Times a dodal, že podle výzkumu každé čtyřtýdenní zpoždění operace rakoviny zvyšuje riziko úmrtí až o osm procent.

Zdaleka ale nejde jen o onkologickou péči. Podle oficiálních údajů NHS čekalo na konci června ve Velké Británii na zahájení různých typů léčby 7,6 milionu lidí. To je o 100 tisíc více než v předchozím měsíci a znamená to, že téměř každý sedmý Brit je v současné době na nemocniční čekací listině.

Data ukazují, že nemocnice jsou přetížené. To podle webu The Guardian v mnoha případech vede k tomu, že jsou pacienti ošetřováni v netradičních prostorách, třeba na nemocničních chodbách. Zaměstnanci NHS jsou i v důsledku toho na pokraji vyhoření.

To, jak kvalitní a rychlý přístup ke zdravotnickým úkonům lidé mají, se přitom ve Velké Británii značně liší region od regionu. Co se týče výše zmíněného čekání na zahájení léčby rakoviny, ve Velkém Manchesteru, regionu s nejlepšími výsledky, muselo déle než dva měsíce čekat 8,9 % pacientů.

Problémy jsou přitom daleko menší ve Skotsku, kde hranici 20 procent pacientů nepřekonal ani jeden region. Podle Jana Čulíka z University of Glasgow, jehož oslovily Seznam Zprávy, je příčinou kratší čekací doby i to, že skotská vláda peníze spravuje sama, přestože celkový rozpočet určuje vláda v Londýně.

Naposledy od minulé soboty mladí lékaři znovu čtyři dny stávkovali za vyšší platy. A nevypadá to, že by protesty v blízké budoucnosti ustaly. Mohou se dokonce stupňovat – hrozí, že se ke stávkám budou kromě mladých lékařů přidávat i ti seniorní.

Časově by se stávka měla shodovat s konferencí vládnoucí Konzervativní strany, která se koná v Manchesteru od 1. do 4. října. Vedoucí představitelé zdravotnictví podle The Times uvedli, že to zasadí „knokaut slibům premiéra Rishiho Sunaka“.