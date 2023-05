Lídři Islámského státu padají jako domino. Poslední vydržel jen pár měsíců

Smrt abú Bakra Bagdádího, který se prohlásil prvním chalífou Islámského státu (IS), byla v roce 2019 světovou událostí. Zločinec, jenž vyhlásil vznik teroristického chalífátu z balkonu mosulské mešity, byl ve své době nejhledanějším teroristou světa.

Dům stojící mezi poli a olivovým hájem nejdříve prozkoumaly drony, poté byl obklíčen a Turci jeho osazenstvo vyzvali, aby se vzdalo. To ale terč protiteroristické operace odmítl a odpálil se, informoval na svém twitterovém účtu americký expert na Sýrii Charles Lister.

„Kvůli vlnám vnitřně přesídlených lidí, kteří přicházejí do tohoto regionu a vzájemně se neznají, je zde snadné si osvojit falešnou identitu. Islámský stát navíc o své přítomnosti nebo aktivitách v severozápadní Sýrii mlčí, bezpochyby proto, aby nepřitáhl pozornost k tomu, že zde má své členy i vůdce. Severozápadní Sýrie je v irácko-syrském kontextu ze všech špatných možností tou nejlepší, kde se mohou vůdci Islámského státu ukrýt,“ myslí si Tamimi.

Dodal přitom, že smrt dalšího z vůdců IS bude možné potvrdit až poté, co ji oznámí i samotné teroristické hnutí. To si obvykle dává načas – zabití Hassana Kurajšího, k němuž došlo někdy v polovině loňského října, ohlásil mluvčí teroristů až 30. listopadu.