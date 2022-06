Lidská práva půjdou nejspíš stranou, Evropa potřebuje plyn

Dohoda také obsahuje opatření, která by měla vést ke snížení úniků metanu a vyšší produkci vodíku. Očekává se, že také přispěje k nárůstu zahraničních investic do egyptského plynařského průmyslu.

Evropská unie plánuje, že by z Egypta dovážela 14 až 15 miliard kubíků plynu ročně, tedy asi desetinu současného dovozu z Ruska, informuje EUObserver . Egypt hodlá do konce roku zvýšit vývoz plynu o 114 procent, napsal s odvoláním na ministra pro ropu a minerální zdroje Tárika Mollu server Egypt Today .

Al-Džazírou citované neziskovky Friends of the Earth a Food & Water Action Europe také upozornily na to, že dohoda počítá s tím, že plyn bude hrát v evropské energetice klíčovou roli až do roku 2030, tedy déle, než se čekalo.

Třístranné memorandum zmiňuje i plánovaný projekt EastMed v hodnotě 5,2 miliardy eur, kterým by mohl do Evropy proudit plyn. Potrubí by přes Kypr propojilo východní Středomoří s Řeckem a tím pádem i zbytkem kontinentu. USA ale výstavbu 1900 km dlouhého plynovodu nepodpoří, protože by trvala moc dlouho a byla by příliš nákladná.