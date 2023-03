Hlavní vazal Kremlu na misi. Na ose Írán-Čína hledá pomoc pro sebe i Putina

Lukašenkova cesta do Íránu vzbuzuje pozornost zejména v kontextu světového dění. Běloruský diktátor od potlačení revoluce v roce 2020 do zahraničí prakticky necestoval. Důvodem mohou být obavy ze státního převratu v době jeho nepřítomnosti, ale také to, že ho nikdo nikam nezve.