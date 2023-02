Lukašenkova ministra neotrávili, neunesl ztrátu vlivu

Státní agentura Belta tehdy jeho smrt nedoplnila ani krátkým obvyklým úředním dovětkem, jako například „zemřel po dlouhé nemoci“. Obecně se tehdy mělo za to, že Makej zemřel na infarkt, ovšem spekulovalo se i o otravě jako formě vraždy zosnované Kremlem.

Makej se v den své smrti měl vrátit domů sám. Jeho manželka a nejmladší syn zůstali v jiném bytě. Nejstarší ministrův syn pak otcovo tělo objevil doma poté, co se mu s ním nepodařilo telefonicky spojit.

Server NN dodává, že podle jeho zdrojů neexistují náznaky, že by šlo o vraždu maskovanou jako sebevraždu.

I když se v minulosti snažil o lepší vztahy se Západem a někdy i kritizoval Rusko, stále platil déle než dvacet let za loajálního podřízeného vládce země Alexandra Lukašenka. Posledních deset let vedl běloruské ministerstvo zahraničních věcí a ještě předtím čtyři roky řídil Lukašenkovu kancelář. Diktátorovi také dříve celých osm let dělal hlavního poradce.