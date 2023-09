Maročané zoufale volají o pomoc. Vláda pozvala záchranáře jen ze čtyř zemí

Počet obětí stoupá, naděje na záchranu pohřešovaných klesá a potřeba pomoci pro přeživší je čím dál akutnější. Volání po urychlení dodávek jídla, pitné vody nebo přikrývek do postižených oblastí Maroka sílí.

„Nemáme žádné nářadí. Úřady nám vůbec s ničím nepomáhají. S ničím. Podívejte se nahoru. Zas*ané helikoptéry nad námi krouží, fotí utrpení lidí, ale to je všechno, co dělají. Čím máme prohrabávat suť? Rukama? To je ohromná ostuda a hanba naší vlády,“ ventiloval vztek Jamal, když s ním v horském městečku Talat N’Yaaqoub mluvil zvláštní zpravodaj Seznam Zpráv.