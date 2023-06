Měsíčně 44 tisíc po dobu dvou let? Města v Anglii otestují nepodmíněný příjem

V Anglii bude v rámci pilotního programu poprvé vyzkoušen nepodmíněný základní příjem ve výši 1600 liber (43 923 korun) měsíčně. Test bude trvat dva roky a jeho účastníci budou sledováni, aby se zjistilo, jaký vliv má na jejich duševní a fyzické zdraví, napsal list The Guardian.

Třiceti lidem bude každý měsíc po dobu dvou let vyplácena jednorázová částka. Pro pilotní projekt byla podle ČTK vybrána dvě místa v Anglii: Jarrow v severovýchodní Anglii a East Finchley v severním Londýně.

„Je to značná částka. Univerzální základní příjem obvykle pokrývá základní potřeby lidí, ale my chceme zjistit, jaký vliv má tento nepodmíněný paušál na duševní a fyzické zdraví lidí, ať už se rozhodnou pracovat, nebo ne,“ uvedl ředitel výzkumu v institutu Autonomy Will Stronge, který plán podpořil.