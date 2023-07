Mlha, vítr a lži. Havárii letadel ČSA zahalila komunistická propaganda

Piloti upozorňovali na to, že nad severoafrickými letišti se v noci a brzy ráno náhle vytvářejí nebezpečné mlhy. A že jiné letecké společnosti tam před svítáním vůbec nelétají. Vedení ČSA varování nedbalo. A tak 11. července 1961 z Prahy odstartoval let na lince do Bamaka s plánovaným mezipřistáním v Curychu, Rabatu, Dakaru a Konakry.