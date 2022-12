Moldavsko nepustilo ruského zpěváka na koncert. Skandál, píší v Moskvě

Moldavské úřady tento týden zakázaly vstup do země ruskému zpěvákovi Alexandru Fadějevovi, který používá uměleckou přezdívko Danko. Zdůvodnily to tím, že hudebník podporuje ruské zábory na Ukrajině.

Fadějev přitom musel na koncert do Moldavska složitě cestovat. Nejdříve se vydal vlakem z Krymu, kde bydlí, do Moskvy (letecké spojení z anektovaného poloostrova Rusko zastavilo). Z ruské metropole pak letěl do arménského Jerevanu a odtud do moldavské metropole.