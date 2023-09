Musk vypnul Starlink a zmařil Ukrajincům útok na flotilu u Krymu

Poté, co Rusko těsně před začátkem invaze loni v únoru narušilo ukrajinské komunikační systémy, Musk souhlasil, že Ukrajině poskytne za miliony dolarů internetovou službu Starlink vyrobenou společností SpaceX. Systémy se ukázaly být velice užitečné nejen pro běžné občany postižené výpadky klasických komunikačních sítí, ale také pro akceschopnost ukrajinské armády.

Terminály Starlink na Ukrajinu dodala firma SpaceX a vlády některých západních zemí zaplatily další dodávky těchto zařízení do země, uvedla agentura Reuters.

Využití systémů Starlink ve válce ale Musk zpochybňoval. „Kde stojím v této válce? Starlink nebyl určen k tomu, aby se zapojoval do válek. Měl sloužit k tomu, aby se lidé mohli dívat na Netflix a odpočívat, nebo se připojit kvůli škole a dělat věci pro mír, ne k útokům dronů,“ řekl Isaacsonovi miliardář.

Starlink je služba tvořená velkým množstvím družic i pozemních stanic, jež poskytují širokopásmové připojení k internetu. Družice létají v současné době na oběžné dráze ve výšce přibližně 550 km. Satelity se pohybují v různých výškách okolo této hodnoty. Celkem má být na oběžnou dráhu umístěno 12 tisíc družic do roku 2027. Vypouštění bylo zahájeno v roce 2019. Ačkoliv je družic nyní výrazně méně, než je finální množství, služba již funguje.

Muskova pozice k válce na Ukrajině se stala opakovaně předmětem debat. Minulý rok miliardář zveřejnil svůj návrh „mírového plánu“ pro Ukrajinu. Podle něj by měla Ukrajina získat neutrální status a zříct se Ruskem anektovaného poloostrova Krym. Pod dohledem OSN by se podle Muskova návrhu mělo na anektovaných územích uskutečnit nové hlasování o budoucnosti regionů, které by odráželo „vůli lidu“.