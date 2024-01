Na mapě Afriky se možná objeví nový stát. Západu může pomoct

Dohoda by tak mohla být výhodná pro obě strany. Addis Abeba po přístupu k moři touží už léta - od oddělení Eritreje je Etiopie vnitrozemský stát. Somaliland by zase uznáním získal naději, že příkladem poměrně vlivné africké země se budou řídit další státy. Časem by tak separatistický region mohl dosáhnout svého dlouhodobého cíle - širokého mezinárodního uznání.

„Dalo se čekat, že půjde Etiopie tímto směrem,“ říká k současnému dění politický geograf Bohumil Doboš z Fakulty sociálních věd UK. Přístup k moři je pro Etiopii klíčový. Snahou získat k němu přístup se navíc tamní premiér v uplynulých měsících netajil, uvádí americký deník The New York Times.

„Somálsko nemůže zasáhnout, protože tamní vláda je závislá na etiopských vojácích, kteří na jihu pomáhají vládním jednotkám v boji proti (radikálně islamistickému hnutí) Al-Šabab,“ vysvětluje politický geograf Doboš. Poukazuje také na skutečnost, že pokud není somálská vláda schopná udržet kontrolu ani nad částí vlastní metropole Mogadišo, „je iluzorní“ si myslet, že by se to mohlo podařit v tomto případě.

Důvodů, proč ale svět stále Somaliland neuznává, je podle analytiků několik. Jedním z nejdůležitějších je, že by to mohlo motivovat další území. CFR zmiňuje příkladem Republiku Biafra na jihovýchodě Nigérie.

„Západ se v Rohu Afriky v podstatě nechce angažovat, protože jde o složité prostředí. Obzvlášť v Somálsku, kde společnost není dělena jazykově, nábožensky, ani etnicky, jak to dokážeme vnímat my v Evropě. Jde o klanové rozdělení společnosti, což dodává celému prostoru další rozměr. Jde o tak složitý sociální systém, že si Západ počká, jak se to vyvine, než aby se znovu angažoval,“ vysvětluje dále politický geograf Doboš. První krok by tak podle něj měl přijít ze strany Africké unie, která sdružuje státy na kontinentu.