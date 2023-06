Dáma, která zničila otrokářství, posílila rasismus a rozpoutala velkou válku

Když autorka knihy Harriet Beecher Stowe navštívila Bílý dům, uvítal ji prezident Abraham Lincoln slovy: „Tak to je ta malá dáma, která rozpoutala tu velkou válku!“

Je to spíš legenda než fakt, na němž by se historici shodli, ale k textu o Chaloupce strýčka Toma neodmyslitelně patří.

Označením „malá“ nemyslel prezident nic urážlivého, chtěl jen, aby vynikl ten paradox. Ta válka byla opravdu „velká“. Byla to americká občanská válka, válka Severu proti Jihu, válka, která se mimo jiné vedla kvůli budoucnosti otrokářství.

Podle řady historiků je Chaloupka strýčka Toma jednou z knih, které významně ovlivnily dějiny. Opravdu podstatně přispěla k tomu, že Američané do té války šli. Že se ti ze Severu už nechtěli podílet na absurdním a nelidském systému. Na jedné straně Ústava a Listina práv a mnoho vznešených řečí o svobodě a rovnosti. Na straně druhé černí otroci a jejich páni. Lidé jako dobytek, věc, bez jakýchkoli práv. Prý z vůle boží…

Chaloupka strýčka Toma je pro většinu mladých, ale i starších čtenářů dnes těžko čitelným a v podstatě zbytečným antikvárním kouskem. Dávat ji na seznam povinné četby znamená, že zabíjíme i to málo, co z ní ještě literárně zbývá. Ale o kolika knihách, i mnohem slavnějších a čtenějších a literárně váženějších, můžeme prohlásit, že skutečně ovlivnily dějiny? A v jednoznačně pozitivním směru.

Na bohatém klidném předměstí Berlína totiž ústí metro stanicí „Chaloupka strýčka Toma“ (Onkel Toms Hütte). A v okolí je „ulice Strýčka Toma“ a jeho park… Moses Pölking říká, že ho to ponižuje. A že je to naprosto necitlivé, že ve Spojených státech by dnes už bylo nemyslitelné pojmenovat cokoli po „strýčku Tomovi“. Proč?