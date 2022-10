Nebezpečí na každém kroku. Ukrajince zabíjí nastražené ruské pasti

Byli zvyklí chodit do lesa, sbírat lesní plody a houby. Koupali se v přilehlém jezírku a mezi stromy pořádali pikniky. Teď jsou obyvatelé ukrajinské vesnice Zalissija, ležící severovýchodně od hlavního města Kyjeva, zavření doma a lesní cesty zejí prázdnotou.

„Do lesa bych teď nešel ani za nic. Je to příliš nebezpečné. Vláda nám řekla, ať nechodíme na houby. Dokonce na mě zazvonila armáda, abych se držel od lesa dál,“ popisuje v rozhovoru pro list The Guardian obyvatel vesnice Volodymyr Horbach.

Jeho souseda Eduarda v lese před nedávnem zabila mina. Vydal se tam hledat svůj majetek. „Když nás obsadili Rusové, rabovali v domech. Všechno, co ukradli, schovávali v lese a lidé to tam po jejich odchodu chodili hledat. Myslím, že to byl ten důvod, proč tam šel i Eduard,“ vysvětluje Horbach.