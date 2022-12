Nečekané přiznání Kremlu po dalším útoku: Krym je zranitelný

Kreml ve čtvrtek připustil, že anektovaný poloostrov Krym je zranitelný vůči ukrajinským útokům. Výrok padl krátce poté, co tamní regionální představitelé informovali o sestřelení dronu poblíž klíčové základny ruského námořnictva, píše agentura AFP.

K poslednímu ze série útoků bezpilotních letounů na Krymu došlo krátce poté, co do oblasti zavítal ruský prezident Vladimir Putin. V pondělí svým mercedesem projel přes Krymský most, který poloostrov spojuje s pevninským Ruskem, aby zkontroloval, jak probíhají pokračující opravy. Tuto pýchu ruského prezidenta začátkem října poničila silná exploze.