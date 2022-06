„Necháváte nás na holičkách“. Ukrajina marně vyhlíží zbraně z Německa

Deník Die Welt ovšem poukazuje na to, že Německo od té doby svůj postoj opět přehodnotilo. Dokument, ke kterému se novináři německého listu dostali, odhaluje, že Německo poslalo na Ukrajinu od 25. března pouze dva balíky zbraní. Obsahovaly 4 600 protitankových min, součástek do kulometů, vysílaček, ručních granátů a dalších výbušnin.

Deník The Times poukazuje na to, že sociálnědemokratická náměstkyně ministra obrany Siemtje Möllerová tvrdila, že NATO došlo ke kolektivní dohodě, že Ukrajině „nebude dodávat žádné obrněné transportéry ani bojové tanky západního typu“. Důvodem měly být obavy z toho, že by Rusko mohlo dodávky vybraných západních těžkých zbraní vnímat jako vstup Aliance do války.