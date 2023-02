Nejchudší zemi Evropy ohrožuje Rusko, potíže se vrší, popisuje novinářka

Jeho slova přišla poté, co Sanduová minulý týden obvinila Rusko z toho, že v Moldavsku plánuje provést násilný převrat, jehož cílem je odstranění současné vlády. Nešlo ovšem o nic nového, podobné zprávy se totiž objevovaly již v předešlých měsících. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu se pak mluví i o tom, zda Kreml Moldavsko nezatáhne do války.

„Doufám, že nezatáhne. Také jsem ale před rokem doufala, že nenapadne Ukrajinu,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy moldavská novinářka Paula Erizanuová. Svými články přispívá do médií, jako jsou The Guardian, BBC nebo Financial Times.