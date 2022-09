Není to jen „částečná“ mobilizace. Teď to bude teprve průšvih, říká Votápek

Vyhlášení mobilizace v Rusku je mimo jiné výsledek zákulisního boje v okolí Vladimira Putina. Mobilizace 300 tisíc mužů jsou Rusové schopni a neměli bychom je neustále podceňovat, říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy Vladimír Votápek, který mimo jiné působil jako generální konzul v Petrohradu.

Jak interpretovat a chápat poslední projev Vladimira Putina?

Já jej chápu jako výsledek dlouhého přemýšlení v Kremlu i samotného Vladimira Vladimiroviče. Vyhlášení mobilizace je výsledek jakéhosi zákulisního boje mezi stranou války a stranou ještě tvrdší války. V Kremlu vidíme asi tři skupiny, které spolu bojují o vliv a které k tomu využívají i ukrajinskou válku.

Nenechme se zmýlit, ani ti nejmírnější z nich nejsou žádné holubice. Do opozice k válkychtivým skupinám se nestaví z nějakých humanitárních důvodů, ale prostě proto, že to považují za dobrý prostředek k posílení vlastní moci.

Nedejme se plést těmi slovy o „částečné“ mobilizaci. Jedná se prostě o mobilizaci, jakou si může Putin dovolit. On jednoduše nemůže zmobilizovat 20 milionů chlapů, protože by je neuživil, neoblékl, nedal by jim zbraně. Může ale zmobilizovat poměrně hodně vojáků a nechat je vtrhnout na ukrajinskou frontu, a přesně k tomu se zjevně schyluje. Jinými slovy, i když ta válka běží už víc než 6 měsíců, teď vstoupí do úplně nové etapy.

A já bych byl hrozně rád, kdyby si Evropa uvědomila, že je to ještě větší průšvih než předtím. Ona to nebyla legrace ani předtím, ale po provedení mobilizace to bude ještě větší průšvih. A my jsme prostě povinni napnout všechny síly a vložit všechny zdroje do toho, abychom Putina zastavili a porazili. Jinak se celý náš evropský způsob života zhroutí.

Už jsem narazila na pochybovačné hlasy, že Rusko nebude schopno zmobilizovat ani těch 300 tisíc mužů. Vy tedy říkáte, že ty prostředky na to má.

Jsem přesvědčen, že ano, že je tento krok z ruské strany připraven. Já samozřejmě nepodceňuji ruskou schopnost cokoliv dělat špatně. Dokonce se tradují ruská přísloví – „chtěli jsme, aby to dopadlo co nejlépe, ale dopadlo to jako vždycky“, čímž Rusové myslí „zase jsme to pokazili“. Přesto bych ale nepodceňoval ruskou schopnost mobilizace, protože to je věc, na kterou se mentálně připravovali od druhé světové války.

Proč Putin narychlo otočil? Podle ruskojazyčného zpravodajského serveru Meduza, který se odvolává na nejmenované zdroje blízké Kremlu, stojí za obratem tlak tzv. válečné strany, skupiny vysoce postavených ruských politických a bezpečnostních představitelů, kteří prosazují další eskalaci konfliktu s Ukrajinou. Tito činitelé přesvědčili i prezidenta Putina. Více v článku Tomáše Perglera: Putin pod tlakem narychlo otočil. Důvody, které vedly k mobilizaci

Zdá se, že vojenští analytici i my jsme překvapeni tím, kolik děl a tanků, byť starých, mají Rusové k dispozici. Skoro to vypadá jakoby nikdo, včetně analytiků placených NATO, nevěděl, kolik vlastně Rusko má někde na Sibiři schovaných děl a obrněných transportérů a tanků a podobné těžké vojenské techniky.

A podobně v tomto smyslu říkám, nepodceňme ruskou schopnost mobilizace. A nepodceňme připravenost ruské populace těmto pokynům podlehnout. I když jsou zjevně zločinné, chybné, i když to povede ke strašlivým ztrátám mezi vojáky. Já se ale obávám, že velká část ruské populace je na to připravená a že se Rusům těch 300 000 vojáků splnit podaří.

Byl bych šťastný, kdybych se mýlil, byl bych šťastný, kdyby dnes, zítra nebo za týden propukly masové demonstrace v Petrohradě, v Moskvě a ve velkých městech. Byl bych šťastný, kdyby mobilizace zlomila Putinovi vaz a připravila ho o moc. Ale obávám se, že budeme muset počkat, až se těch 300 000 vojáků vrhne proti Ukrajincům, až jich velkou část Ukrajinci pozabíjí a zmrzačí. Potom snad už konečně Putinův režim padne.

Můžeme vůbec mít nějakou představu o tom, jak to celé vnímají běžní Rusové? Krátce po projevu se opět vyplavily zprávy, že jsou vyprodané jednosměrné letenky z Ruska, že se neprodávají starším 18 let, pokud nemají povolení, že na Google Trends vede dotaz „jak si zlomit ruku“…

Já vůbec nepochybuju o tom, že velkou část populace, možná i většinu, tato zpráva vyděsila, znepokojila a nelíbí se jí, ale to není nic nového. Nezapomínejme, prosím, že obyvatelé Ruské federace žili v šíleném a zločinném režimu už od dvacátých let minulého století.

Vladimír Votápek Analytik mezinárodních vztahů, spisovatel a bývalý diplomat

Absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT, studoval politické vědy na FF UK, Lomonosovově univerzitě, Oslo University a Clingendael Institute

V devadesátých letech působil jako diplomat na MZV ČR, naposledy jako generální konzul v ruském Petrohradu

Působí jako ředitel The Prague East Institute

Po rozpadu Sovětského svazu si trochu vydechli, ale v posledních 10 letech se už zase dostali do diktatury, ve které se neříká to, co si myslíte, ve které musíte naučit své děti, aby ve školách mlčely o tom, o čem se doma mluví, podobně jako za socialismu. Takže i když se jim to nelíbí, tak se přesto obávám, že významná část z nich prostě poslechne a zákonům, příkazům a dekretům prezidenta Putina se podřídí. A ano, určitá část se bude aktivně snažit vojenské službě vyhýbat, uteče ze země, ublíží si, anebo si spíš sežene nějaké potvrzení od lékaře, že není schopna vojenské služby, a tak podobně.

Způsobů, jak se vyhnout vojenské službě v Rusku, je více. Ten nejspolehlivější je utéct ze země, takže já se vůbec nedivím tomu, že jsou vyprodány letenky, vůbec se nedivím, že se na nějakých fórech hovoří o tom, jak předstírat nějakou chorobu, úraz, nebo jak si ho případně i sám přivodit, ale to zase není nic nového. Když nám za socialismu hrozila vojenská služba, tak jsme si taky sdíleli takové „zaručené“ návody, jak si obalit ruku na dva dny do octového nálevu, potom jí praštit o nějakou hranu a bezpečně si ji zlomit.

První povolávací rozkazy v rámci russké mobilizace už doručeny adresátům. pic.twitter.com/NlWWRQIVVI — Martin Dorazín (@mdorazin) September 21, 2022

Když jsou lidé postavení do takovéto šílené situace, hledají bláznivá nebo neobvyklá řešení, takže se tomu nedivme. Berme to jako projev toho, že Rusové nejsou blázni, že propagandě nevěří.

Já se jenom bojím toho, že nejsou dost stateční na to, aby se jí postavili. To je ten problém. Tady nejde o to, že Putinovi stoprocentně všechno věří, tady jde spíš o to, že neuzrála společenská atmosféra, která by jim řekla – už se můžete tomu zločinci postavit, už můžete vypovědět poslušnost, můžete vyjít do ulic, můžete zahájit třeba pasivní rezistenci. Docela dobrým signálem je Alla Pugačovová, která v přeneseném slova smyslu ukázala Kremlu prostředníček. Stále to jsou ale jen jednotlivé případy a podle mého to není efekt vznikající laviny.

Co se stane s těmi, kteří příkaz k mobilizaci neposlechnou? Tresty jsou prý o to přísnější.

Ano, Kreml tresty zpřísnil. Ale to vůbec není důležité. Ruské soudnictví je všechno možné, jen ne nezávislé. Nezáleží tak na tom, co stanovuje nějaký zákon. Důležité je, co danému soudci řekne nějaký držitel moci, ať už přímo z Kremlu, pokud je to na celostátní úrovni, nebo nějaký místní gubernátor či jednoduše někdo, kdo je v očích soudce oprávněn dávat mu příkazy.

10 let za dobrovolnou kapitulaci Ruská Státní duma odsouhlasila návrh zákona, který zpřísňuje tresty za dezerci, poškození vojenského majetku, rabování, zběhnutí a neposlušnost, pokud k nim dojde během mobilizace nebo v bojových situacích, informovala agentura Reuters. „Ruský trestní zákoník do dnešního dne neznal pojmy ‚mobilizace‘ nebo ‚bojové operace,“ řekl agentuře Reuters Pavel Čikov, šéf advokátní kanceláře Agora, která v Rusku zastupovala řadu významných právních případů. Agentura uvedla, že podle návrhu zákona teď hrozí ruským vojákům při dobrovolné kapitulaci až 10 let vězení. Rusko zároveň s vyhlášenou mobilizací zpřísňuje tresty za odmítnutí rozkazů

V Rusku neexistuje nezávislé soudnictví. V Rusku je soudnictví jenom od toho, aby formálně posvětilo rozhodnutí výkonné moci těm, kteří drží moc v kraji, městě nebo celém státě.

Za pár dní samozvané republiky Luhanská a Doněcká vyhlásí referendum o připojení k Rusku. Zřejmě už tušíme, jak to dopadne…? Co to způsobí?

V právním slova smyslu to je naprosto zanedbatelný akt, který nebude mít žádné důsledky pro nás, kteří žijeme v té svobodné části světa. Žádné země tato referenda neuznají, neuzná to mezinárodní společenství.

Jen se obávám, že nepůjde jenom o Luhansk a Doněck, ale také o další oblasti jako Záporoží a Cherson. A Rusové budou mít možnost říct, že se tito lidé svobodně rozhodli přidat k Ruské federaci, radostně je přivítají a řeknou, že všechno toto území je teď Ruská federace a kdo na ni útočí, ten musí počítat s tou nejtvrdší odvetou. A to včetně případného nasazení zbraní hromadného ničení.

To je to, co by Kreml rád mezinárodnímu společenství podsunul. Ale mezinárodní společenství, jeho vedoucí země, už dávno řekly, že tuhle hru s Kremlem nehrají, že žádná referenda neuznávají.

Byla by to další záminka pro použití jaderné zbraně?

Teoreticky vzato Rusko může použít jadernou zbraň, ale je úplně jedno, jestli ji použije dnes, kdy je Luhansk stále ještě Ukrajina, anebo za tři měsíce, až bude Moskva tvrdit, že jsou Luhansk nebo Doněck součástí Ruské federace.

Pryč z Ruské federace Rusové se pravděpodobně snaží opustit zemi dříve, než jim přijde povolávací rozkaz. Cena letenek na trase Moskva–Jerevan od včerejška prudce vzrostla. Ještě v 8 hodin ráno se letenky podle ruského turistického webu Tourdom prodávaly za 17,5 tisíce rublů (7 tisíc Kč), v půl desáté už taková letenka stála téměř 23 tisíc rublů (cca 10 tisíc Kč). Poté letenky z prodeje zmizely úplně. O jejich vyprodání na Telegramu informoval ruský opoziční kanál Verstka. Letenky z Ruska po vyhlášení mobilizace mizí. Ceny raketově rostou

Tyto regiony nejsou Ruská federace. Nikdy její součástí nebudou a nikdo to nikdy neuzná. A pokud se šílenci z Kremlu rozhodnou, že jaderné zbraně použijí, tak je prostě použijí a my tomu nemůžeme dost dobře zabránit. My jenom můžeme jasně dát najevo, že to pro ně bude to poslední, co na tomto světě udělají, že naše odpověď bude tvrdá, okamžitá.

Přesně to podle mého názoru Britové a Američané udělali, odráží se to v jejich výrocích a přesně to Rusy mimořádně znepokojuje. Oni se teď dostali do situace, kdy dobře chápou, že to ostatní jaderné velmoci nepřejdou jako nějaký exces a odpoví tak, jak si Rusko zaslouží.