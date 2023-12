Nepříjemnost před volbami, nebo hrozba? Jak se přiblížil Bidenův impeachment

Vzhledem k načasování je už nyní jasné, že se celá záležitost protáhne až do roku 2024, kdy Bidena s největší pravděpodobností čeká odveta s Donaldem Trumpem v boji o Bílý dům. Pro současnou hlavu státu to tak znamená jen další nepříjemnosti navíc.

Republikáni by se navíc mohli potýkat i s problémy uvnitř strany. Jejich malá většina ve Sněmovně reprezentantů totiž znamená, že si v případě hlasování o impeachmentu mohou dovolit ztratit jen pár hlasů. A někteří – zejména ti z politicky rozdělených obvodů – již nyní ohledně podpory plného impeachmentu váhají kvůli tomu, co by je to po politické stránce mohlo stát.