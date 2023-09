Vrchní republikán zavelel k „sestřelení“ Bidena. Hraje o vlastní kariéru

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Ambicí vyvolat impeachment, tedy formální proces směřující k odvolání prezidenta, Joea Bidena se američtí republikáni netají už od doby, kdy oficiálně převzali otěže ve Sněmovně reprezentantů.

V úterý se tomuto cíli o něco přiblížili. Předseda dolní komory Kongresu Kevin McCarthy oznámil, že oficiálně navrhne zahájit vyšetřování šéfa Bílého domu.

Konečný úspěch zdaleka není zaručený, zejména proto, že prezidentovi demokraté mají většinu v Senátu. Seznam Zprávy připravily odpovědi na nejdůležitější otázky obklopující proces proti Bidenovi.

Co je jádrem pokusu o impeachment?

V oficiálním prohlášení McCarthy uvedl, že v čele vyšetřování budou stát předsedové sněmovních výborů, které již několik měsíců spolupracují na různých šetřeních týkajících se Bidenovy rodiny. Tato činnost prý totiž měla odhalit „korupční kulturu“, která vyžaduje hlubší přezkoumání.

Jádrem problému jsou podnikatelské aktivity Bidenova syna Huntera na Ukrajině, o kterých se republikáni, včetně exprezidenta Donalda Trumpa, vášnivě vyjadřují již roky. Velkou pozornost podle agentury AP prý vyšetřování věnovala neověřenému tipu FBI, podle kterého se Biden v době, kdy byl viceprezidentem, podílel na úplatkářství.

Mohlo by vás zajímat Donald Trump v souboji o republikánskou nominaci jasně vede, jeho soupeři by ale mohli svést boj o to, koho si vybere za viceprezidenta. Po první debatě kandidátů mají někteří jasno – Vivek Ramaswamy. Je to ale reálné? V boji o Bílý dům zazářil politický nováček. Zavařit chce Ukrajině i FBI

Toto tvrzení se objevilo už v roce 2019 a Biden podle něj měl tlačit na Ukrajinu, aby odvolala z funkce prokurátora Viktora Šokina s cílem zastavit vyšetřování společnosti Burisma, kde byl jeho syn členem představenstva. Ministerstvo spravedlnosti se věcí již dříve zabývalo, nakonec ale shledalo, že nemá „dostatečné důkazy“ pro další kroky.

Výbory se dále zabývaly například i tím, jak Hunter využíval „značku Biden“ k prosazování svých obchodů se zahraničními klienty a že se Bidenovi mladšímu dostávalo zvláštního zacházení.

Mají republikáni šanci na úspěch?

I když se orgány Bidenovou rodinou zaobírají dlouhé měsíce, zatím se jim nepodařilo prezidenta s žádným z těchto vyšetřování přímo spojit. Nedokázaly tedy předložit jasné důkazy, že by se prezident přímo podílel na práci svého syna, ačkoliv byly momenty, kdy se s jeho klienty setkal třeba na pracovních večeřích.

Zahájení vyšetřování před možným impeachmentem je podle McCarthyho nezbytné, aby Kongres mohl využít plnou váhu svých pravomocí a pokračovat ve své činnosti. Díky této formalitě totiž budou sněmovní vyšetřovatelé mnohem snadněji a rychleji požadovat svědectví různých lidí a vymáhat si přístup k dokumentům.

Konečný úspěch této snahy je nicméně sporný. Republikáni mají ve sněmovně těsnou většinu a někteří středoví členové strany vyjádřili znepokojení nad tím, že by se navzdory nedostatku důkazů mělo pokračovat v procesu, který by jen rozjitřil politické rozpory v USA.

Tito kongresmani se navíc už soustředí na náročné volby v listopadu příštího roku. Spousta z nich zastupuje obvody, kde se dá očekávat ofenziva demokratů usilujících o opětovné získání kontroly nad sněmovnou.

Podobný postoj pak podle webu The Hill zaujímají i republikánští senátoři. Výsledky celého snažení vidí spíše skepticky a varují, že přes jejich komoru by se finální žaloba sněmovny - pokud se k ní vůbec dopracuje - ani nemusela dostat. A to nejen proto, že v komoře drží většinu demokraté.

Připomněli také nedávné neúspěšné ústavní žaloby proti Trumpovi. A varovali před tím, aby se z pokusů o impeachment úřadujících prezidentů nestala rutina.

Co McCarthyho k oznámení vedlo?

Nepříliš růžové vyhlídky tak vedou k otázkám, proč vlastně tento krok předseda sněmovny učinil. Není tajemstvím, že McCarthyho cesta k funkci byla trnitá. Aby si zajistil podporu, musel si vyjednat hlasy i u svých odpůrců, zejména v ostře pravicovém křídle Republikánské strany, které požadovalo třeba to, aby jakýkoliv poslanec mohl kdykoliv vyzvat k hlasování o odvolání předsedy.

Foto: Consolidated News Photos, Shutterstock.com Šéf Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy není příliš oblíbený ani mezi některými republikánskými kongresmany. Útokem na Bidena se dost možná jen snaží získat jejich přízeň.

Tato podmínka dostává McCarthyho pod značný tlak, který si zažil právě i v poslední době. Za necelé tři týdny totiž končí fiskální rok, což znamená, že se musí schválit nové zákony o financování, jinak hrozí zablokování vlády. Právě radikální křídlo strany ale nesouhlasí s výší výdajů vyjednanou Bidenem a volá po jejich snížení.

Úterním oznámením tak možná McCarthy jde na ruku těmto kongresmanům, kteří po impeachmentu volají už delší dobu. Snaží se uklidnit situaci a získat, co je třeba.

Nezdá se ovšem, že by byl úspěšný. Po oznámení totiž ve sněmovně vystoupil republikán Matt Gaetz, jeden ze skupiny tvrdě pravicových politiků, podle kterého McCarthy neudělal dost.

„Jedná se o malý krok, který následuje po týdnech nátlaku ze strany konzervativců, aby se udělalo více. Musíme postupovat rychleji,“ prohlásil Gaetz, který ve sněmovně zastupuje jeden z floridských okrsků. McCarthyho rovnou obvinil i z porušení dohod, které uzavřel s pravicí na začátku roku a díky kterým získal křeslo předsedy sněmovny.

Jak reagoval Bílý dům a demokraté?

Bílý dům snahu o impeachment označil za „extrémní politiku v té nejhorší podobě“ a upozornil také na to, že na nedostatek důkazů poukazují dokonce i někteří republikáni. Podle dalších demokratů je navíc nejnovější vývoj politicky motivovaný a má jen odvést pozornost od čtyř trestních obvinění, kterým čelí Trump.

Trumpovy problémy přehledně Hlavní republikánský kandidát na prezidenta čelí mnoha problémům. Připravili jsme pro vás jejich přehled: Snaha zvrátit volby

Vládní dokumenty

Falšování záznamů

Volební výsledky v Georgii Trump se v Georgii vydal úřadům, pak zveřejnil fotku z vězení

„Oznámení Kevina McCarthyho o falešném vyšetřování impeachmentu prezidenta Bidena je založeno na dvou věcech: McCarthyho slabosti jakožto předsedy parlamentu a na jeho ochotě plnit Trumpovy příkazy. Rozhodně není založeno na důkazech nebo faktech,“ reagoval na twitteru třeba kalifornský demokrat a poslanec Adam Schiff.

Bílý dům pak podle informací webu CNN plánuje ve středu zaslat dopis vedoucím představitelům amerických mediálních domů, jehož prostřednictvím tato média vyzve, aby zintenzivnila kontrolu republikánů ve Sněmovně reprezentantů. Oznámené vyšetřování bez podpůrných důkazů by podle něj mělo u novinářů „spustit poplach“.

Dopis by měly obdržet organizace jako The New York Times, Fox News, Associated Press, CBS News nebo i stanice CNN, jejímž novinářům se podařilo získat jeho pracovní verzi.

Jaký je další postup?

Jak již bylo zmíněno výše, do pohybu by se mělo dát vyšetřování, v jehož čele stanou předsedové výborů, které se tématem již zabývaly. Neexistují pravidla, jak dlouho má celý proces trvat. Bude tedy záležet hlavně na tom, kolik času republikáni potřebují k tomu, aby nasbírali dostatek materiálu pro následné vypracování návrhu obžaloby.

Hraničním bodem je zde nicméně konec volebního období aktuálního Kongresu, tedy začátek ledna 2025.

USA jako země gerontokracie Debata o vysokém věku amerických politiků je neustále se vracejícím tématem. Změna obsazení nejvyšších politických příček se za oceánem sice blíží pomalu, dopady by ale mohla mít razantní. Padají, jsou v transu a zmatení. Američanům vadí vláda starců

Pokud by jednotlivé body obžaloby prošly speciálně zřízeným výborem, dostaly by se až na půdu sněmovny, která disponuje pravomocí obžalovat federálního úředníka za předpokladu, že souhlasí prostá většina komory. Následně se celá věc přesune do Senátu, který již má pravomoc odsoudit a odvolat daného jednotlivce z funkce.

Pokud by se tak Bidenův případ dostal až do tohoto bodu, Senátu by nezbylo nic jiného než uspořádat soudní proces, ve kterém by senátoři fungovali jako porotci a vybraní členové Sněmovny reprezentantů jako žalobci. Odsoudit a zbavit funkce by Bidena mohla dvoutřetinová většina senátorů.