Oběti britského školního projektu žádají po králi vyšší odškodné

Posílání dětí do farmářských škol v zahraničí měla na svědomí tzv. Fairbridge Society, organizace, jejíž kořeny sahají až do roku 1909, která měla posílat děti z chudých britských rodin do kolonií, aby pracovaly na farmách a zároveň získaly lepší vzdělání, píše The Guardian.

„Nemohu vám ani popsat, jak urážlivé, zraňující a znepokojivé je to pro všechny postižené, kteří jsou nyní staří a téměř všichni mají z těch strašných zkušeností trauma po celý život,“ píše Karlovi III. v dopise David Hill, člen správní rady asociace a jeden z poškozených. Sám byl v 50. letech ve věku 12 let poslán z Essexu do australské farmářské školy. „Mnoho z těch lidí nikdy nebylo schopno žít nic, co by se blížilo normálnímu životu v důsledku jejich zkušeností v těchto ‚školách‘,“ dodává.